Кличко покликав міністра Ткаченка та главу Нацполіції Києва на засідання Київради. Їх просять розповісти про «охорону культурної спадщини»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Юлія Вебер / «Бабель»
Мер Києва Віталій Кличко запросив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка і начальника Головного управління Нацполіції у столиці Івана Вигівського на пленарне засідання Київської міської ради 31 серпня.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА та виклали копії листів.
Згідно з документами, Ткаченка запросили, щоби він розповів «про діяльність у сфері охорони культурної спадщини» у Києві, а Вигівського — «про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності».
Також зазначається, що депутати Київської міськради подали численні звернення, щоби міністр культури виступив на засіданні.
- У Києві 20 серпня о пʼятій годині ранку будівельна техніка знищила історичну будівлю 1891 року побудови, відому як садиба Олександра Барбана. Протести проти забудови садиби офіцера Російської імперії Олександра Барбана, в якій свого часу зупинявся письменник і лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек, почалися ще 14 серпня. 18 серпня активісти повідомили про напад тітушок, які прибули на допомогу будівельникам.
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- Пізніше стало відомо, що міністр культури Олександр Ткаченко виніс на розгляд РНБО питання про руйнування історичного середовища Києва.
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