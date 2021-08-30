Кличко покликав міністра Ткаченка та главу Нацполіції Києва на засідання Київради. Їх просять розповісти про «охорону культурної спадщини»

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Юлія Вебер / «Бабель»

Мер Києва Віталій Кличко запросив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка і начальника Головного управління Нацполіції у столиці Івана Вигівського на пленарне засідання Київської міської ради 31 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА та виклали копії листів.

Згідно з документами, Ткаченка запросили, щоби він розповів «про діяльність у сфері охорони культурної спадщини» у Києві, а Вигівського — «про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності».

Також зазначається, що депутати Київської міськради подали численні звернення, щоби міністр культури виступив на засіданні.