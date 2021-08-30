В Україні від коронавірусу повністю вакцинували майже третину освітян

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В Україні перед початком навчального року повністю вакциновані від коронавірусу 29% колективів шкіл.

Про це в ефірі «Громадського радіо» заявив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти й науки Юрій Кононенко.

«Ми починаємо роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотримання соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян — це 29%. І 23% — ще 145,5 тисяч людей — провакциновані однією дозою», — розповідає Кононенко.

Він додав, що примусової вакцинації для працівниць та працівників шкіл немає. Так само ані діти, ані освітяни не муситимуть тестуватися на коронавірус.

У Міносвіти такі показники вважають успішними. Але запевняють, що працюють над тим, аби збільшувати показники. «Працюємо над пропагуванням, над тим, щоб усі працівники та працівниці мали доступ до вакцини. Обов’язкової умови бути вакцинованими для початку роботу немає. Законодавство передбачає, що потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно. Нині усі заклади освіти в Україні у зеленій зоні», — сказав він.