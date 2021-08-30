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Facebook / Fly UIA

Українська авіакомпанія МАУ планує відновити далекомагістральні рейси в 2022 році.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів президент МАУ Євген Дихне.

За його словами, в квітні цього року відновлення далекомагістральних рейсів не відбулося через низький темп вакцинації населення країни і закриті кордони на той момент.

«Проте ми будуємо обнадійливі плани на весняно-літню навігацію вже 2022 року, зокрема і з відновлення далекомагістральної програми. По-перше, все найстрашніше вже позаду, і ми вже психологічно готові до будь-яких викликів. По-друге, українці ніколи не були основними нашими клієнтами на лонгхолах. Ми виходимо з поступового відкриття кордонів європейцями і східними державами, куди ми літаємо», — сказав Дихне.

За його прогнозами, МАУ може вийти на доковідний рівень по польотах до 2024 року.