«Лінійки необовʼязкові». МОЗ дав рекомендації щодо проведення урочистостей 1 вересня

Новини

Прилепа Олександр / УНІАН

Міністерство охорони здоровʼя випустило рекомендації щодо проведення у навчальних закладах урочистостей до Дня знань 1 вересня.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ.

«Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими. Рішення проводити святкові заходи чи ні (і в якому форматі) залишається за адміністрацією школи», — підкреслили у відомстві.

Якщо ж урочиста лінійка до Дня першого дзвоника все ж таки передбачається, то МОЗ рекомендує:

організовувати урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику);

намагатися не змішувати дітей різних вікових груп/класів;

уникати утворення натовпу;

слідкувати за дотриманням фізичного дистанціювання — 1,5 метри;

утримуватися від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є працівниками школи;

максимально скоротити час проведення заходу.

Якщо ж заклад освіти обере альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який не передбачає скупчення дітей, тоді міністерство рекомендує організовувати святкування в межах кожного класу окремо, проводити їх просто неба, або взагалі організувати День знань в інтерактивній формі.