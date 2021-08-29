Reuters: Удару по Кабулу завдали США — цілили по автомобілю з терористом-смертником
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Військові сили США завдали удару по Кабулу в неділю, 29 серпня.
Про це з посиланням на американських посадовців пише Reuters.
Як зазначається, метою удару був автомобіль із терористом-смертником, який збирався підірвати себе під час евакуації військових.
За словами співрозмовників агентства, смертник є бойовиком «Ісламської держави Хорасан».
Інформацію в коментарі Associated Press підтвердив представник «Талібану» Забіхула Муджахід. Він розповів, що автомобіль був начинений вибухівкою.
Водночас начальник поліції Кабулу Рашид зазначив, що йдеться про ракетний удар.
Як повідомило афганське інформагентство Asvaka, загинули щонайменше двоє людей, троє постраждали. Серед них є жінки та діти (відомо про загибель однієї дитини).
- 26 серпня біля воріт аеропорту, де евакуації очікують тисячі афганців, прогриміли два вибухи. У натовпі людей підірвався терорист-смертник — загинули майже 200 людей. Відповідальність взяли на себе бойовики «Ісламської держави Хорасан» (ІД-Х) — ця регіональна філія групи джихадистів, які називають себе «Ісламською державою», діє в Афганістані та Пакистані.
- В аеропорту Кабулу евакуація людей триває — Британія оголосила останній етап, а низка країн зупинила відправку рейсів після атаки смертників. США заявили, що продовжать евакуацію і після 31 серпня (дедлайну), попри загрози.
- Удень 29 серпня в Афганістані, поблизу аеропорту в Кабулі прогримів новий вибух. Ракета влучила в житловий будинок.