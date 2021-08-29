Reuters: Удару по Кабулу завдали США — цілили по автомобілю з терористом-смертником

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Військові сили США завдали удару по Кабулу в неділю, 29 серпня.

Про це з посиланням на американських посадовців пише Reuters.

Як зазначається, метою удару був автомобіль із терористом-смертником, який збирався підірвати себе під час евакуації військових.

За словами співрозмовників агентства, смертник є бойовиком «Ісламської держави Хорасан».

Інформацію в коментарі Associated Press підтвердив представник «Талібану» Забіхула Муджахід. Він розповів, що автомобіль був начинений вибухівкою.

Водночас начальник поліції Кабулу Рашид зазначив, що йдеться про ракетний удар.

Як повідомило афганське інформагентство Asvaka, загинули щонайменше двоє людей, троє постраждали. Серед них є жінки та діти (відомо про загибель однієї дитини).