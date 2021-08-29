У Кабулі прогримів новий вибух

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У неділю, 29 серпня, в Афганістані — поблизу аеропорту в Кабулі — прогримів новий вибух.

Про це пишуть у соцмережах журналісти провідних ЗМІ.

За попередніми даними, ракета влучила в житловий будинок біля аеропорту. Наразі інформація про постраждалих та кількість ймовірних жертв відсутня.

Водночас афганське інформагентство Asvaka повідомляє, що загинули щонайменше двоє людей і троє постраждали. Серед них є жінки та діти.