У Кабулі прогримів новий вибух
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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У неділю, 29 серпня, в Афганістані — поблизу аеропорту в Кабулі — прогримів новий вибух.
Про це пишуть у соцмережах журналісти провідних ЗМІ.
За попередніми даними, ракета влучила в житловий будинок біля аеропорту. Наразі інформація про постраждалих та кількість ймовірних жертв відсутня.
Водночас афганське інформагентство Asvaka повідомляє, що загинули щонайменше двоє людей і троє постраждали. Серед них є жінки та діти.
- 26 серпня біля воріт і стін аеропорту, де на евакуацію очікують тисячі афганців, пролунали два вибухи. Загинули цивільні афганці, які намагаються залишити країну, а також 11 американських морських піхотинців і один медик ВМС США. Ще 15 бійців США отримали поранення.
- У Кабулі теж були чутні вибухи. Місцеві журналісти та ЗМІ повідомили про щонайменше шість вибухів. Один з них стався біля аеропорту, інші — на околиці Кабулу.
- Напередодні стало відомо, що підрозділи руху «Талібан» почали займати позиції на території кабульського аеропорту.
- Країни поспішають евакуювати з Афганістану людей до 31 серпня. Таліби виступили проти продовження терміну, але обіцяли дозволити іноземцям і афганцям покинути країну після 31 серпня.