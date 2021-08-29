Україна шістьма рейсами евакуювала з Кабулу 650 людей

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Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України організували шість евакуаційних рейсів.

Вони повернули до Києва понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників і людей, яким загрожувала небезпека.

Україна увійшла до числа європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану.

«Україна у важкі часи не залишає своїх громадян у біді та допомагає іншим», — зазначив президент Володимир Зеленський.