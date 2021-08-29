Україна шістьма рейсами евакуювала з Кабулу 650 людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України організували шість евакуаційних рейсів.
Вони повернули до Києва понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників і людей, яким загрожувала небезпека.
Україна увійшла до числа європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану.
«Україна у важкі часи не залишає своїх громадян у біді та допомагає іншим», — зазначив президент Володимир Зеленський.
- Напередодні стало відомо, що підрозділи руху «Талібан» почали займати позиції на території кабульського аеропорту.
- Країни поспішають евакуювати з Афганістану людей до 31 серпня. Таліби виступили проти продовження терміну, але обіцяли дозволити іноземцям і афганцям покинути країну після 31 серпня.
- Раніше таліби вимагали від США вивезти війська і людей, які співпрацювали із силами НАТО, до 31 серпня. Влада США заявляла, що до цієї дати не встигне вивезти людей. У Пентагоні повідомили, що авіація США вже вивезла 88 тисяч людей. Наразі в аеропорту в очікуванні вильоту перебувають понад 10 тисяч людей.