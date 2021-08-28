МОЗ: Україна розірве угоди про поставки виготовлених в Індії вакцин від коронавірусу

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International Monetary Fund / Flickr

Міністерство охорони здоров’я почало розривати контракт з індійською компанією Serum Institute of India щодо поставки вакцин проти коронавірусу через те, що вона не виконала своїх зобов’язань.

Про це пише «Українська правда»

«Serum Institute of India не виконала повністю жодних своїх контрактних зобов’язань. Ухвалюється політичне рішення, я буду розривати контракт із Serum Institute of India. І щодо півтори тисячі [доз вакцини] Covishield і щодо 10 мільйонів Novavax», — сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами з нагоди 100 днів на посаді.

Він додав, що Україна внесла передплату, але в контракті чітко прописана можливість його розірвання — над цим працюватиме міжнародна закупівельна організація Crown Agency. Сума передплати не розголошується, оскільки Україна працювала із Serum Institute of India через британського посередника Crown Agency. Відомо лише, що передплату за Novovax Україна зробила на два мільйони доз.

Ляшко додав, що представники Serum Institute of India, які зустрічались як з міністром, так і з президентом у Києві, пояснили неможливість виконати свої зобов’язання за контрактом тим, що через спалах в Індії у них виникла велика потреба у вакцині — уряд країни нібито заборонив експортувати вакцину. Ляшко запевняє, що навіть без співпраці з індійським інститутом Україна має достатньо вакцини і контрактів.