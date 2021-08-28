Суд заарештував двох учасників акції «Нацкорпусу» на Банковій, яка закінчилася сутичками

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Суд заарештував двох учасників акції протесту «Національного корпусу» біля Офісу президента, яка закінчилася сутичками з поліцією.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Під варту за підозрою у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК) помістили двох жителів Черкаської області 1990 і 1984 року народження. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

«Правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду і встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії», — зазначили в МВС.

Слідчі дії тривають, поліція встановлює всіх причетних до нападу на правоохоронців.