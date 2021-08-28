Суд заарештував двох учасників акції «Нацкорпусу» на Банковій, яка закінчилася сутичками
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- Костя Андрейковець
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Суд заарештував двох учасників акції протесту «Національного корпусу» біля Офісу президента, яка закінчилася сутичками з поліцією.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Під варту за підозрою у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК) помістили двох жителів Черкаської області 1990 і 1984 року народження. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
«Правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду і встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії», — зазначили в МВС.
Слідчі дії тривають, поліція встановлює всіх причетних до нападу на правоохоронців.
- 5 серпня СБУ повідомила про ліквідацію угруповання рекетирів в Харківській області, в якого входили близько 50 людей. Серед затриманих виявилися ветерани і члени «Нацкорпусу». 7 серпня суд заарештував на два місяці сімох представників НК.
- 14 серпня «Нацкорпус» влаштував в Києві на Банковій акцію протесту, яка переросла в зіткнення з поліцією. Тоді постраждали семеро поліцейських і один нацгвардієць.