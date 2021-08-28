У розвідки США дві гіпотези походження коронавірусу. Байден заявив, що джерело все ж знайдуть

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Американська розвідка дійшла висновку, що COVID-19, імовірно, не був розроблений як біологічна зброя і поширився від тварини або внаслідок лабораторного інциденту.

Офіс директора Національної розвідки США оприлюднив звіт, в якому вказав ці дві гіпотези.

У звіті зазначено, що єдиної версії походження вірусу немає, але більшість агентств розвідки схиляються до думки, що коронавірус не був генетично модифікований людиною. При цьому у звіті вказано, що дані про найперші випадки зараження можуть змінити оцінку гіпотез.

Повного доступу до даних «нульового пацієнта» у фахівців досі немає. Китай приховує їх і перешкоджає розслідуванню.

Президент США Джо Байден у своїй заяві пообіцяв, що істина рано чи пізно буде встановлена.

«Наші зусилля щодо розуміння витоків цієї пандемії не припиняться. Ми зробимо все можливе, щоб відстежити походження спалаху, який призвів до такого болю і смертей у всьому світі, щоб ми могли вжити всіх необхідних заходів обережності та щоб це не повторилося», — сказано в заяві.

Байден додав, що США і союзники не припинять шукати відповіді та йтимуть до кінця.

Посольство Китаю у США назвало доповідь розвідки США непереконливою.

«Доповідь, сфабрикована розвідтовариством США, науково непереконлива. Зʼясування походження є справою науки, цим повинні та можуть займатися тільки вчені, а не експерти з розвідки», — заявили у відомстві.