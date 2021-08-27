«Талібан» встановлює контроль над аеропортом Кабула

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Aslan Media / Flickr

Підрозділи руху «Талібан» почали займати позиції на території кабульського аеропорту.

Зараз таліби увійшли на територію військового сектора аеропорту, повідомляють з Кабулу індійські журналісти, передає «Інтерфакс».

Не виключено, що повністю контроль над аеропортом таліби встановлять вже в суботу, 28 серпня.

Однак представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США після виведення свого контингенту з Афганістану передадуть управління над аеропортом Кабула афганцям.

До завершення місії з евакуації, 31 серпня, контроль над аеропортом Кабулу повинні забезпечувати збройні сили США і їх союзників.

Американські сили повільно залишають територію аеропорту і там зараз панує хаос, оскільки для цивільних залишається все менше шансів покинути країну. Вони, порушуючи усі правила, намагаються потрапити у будь-який літак, через що ситуація стає все більш напруженою.