«Талібан» встановлює контроль над аеропортом Кабула
- Автор:
- Софія Телішевська
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Aslan Media / Flickr
Підрозділи руху «Талібан» почали займати позиції на території кабульського аеропорту.
Зараз таліби увійшли на територію військового сектора аеропорту, повідомляють з Кабулу індійські журналісти, передає «Інтерфакс».
Не виключено, що повністю контроль над аеропортом таліби встановлять вже в суботу, 28 серпня.
Однак представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США після виведення свого контингенту з Афганістану передадуть управління над аеропортом Кабула афганцям.
До завершення місії з евакуації, 31 серпня, контроль над аеропортом Кабулу повинні забезпечувати збройні сили США і їх союзників.
Американські сили повільно залишають територію аеропорту і там зараз панує хаос, оскільки для цивільних залишається все менше шансів покинути країну. Вони, порушуючи усі правила, намагаються потрапити у будь-який літак, через що ситуація стає все більш напруженою.
- Країни поспішають евакуювати людей до 31 серпня. Таліби виступили проти продовження терміну, але обіцяли дозволити іноземцям і афганцям покинути країну після 31 серпня.
- Раніше таліби вимагали від США вивезти війська і людей, які співпрацювали із силами НАТО, до 31 серпня. Влада США заявляла, що до цієї дати не встигне вивезти людей. У Пентагоні повідомили, що авіація США вже вивезла 88 тисяч людей. Наразі в аеропорту в очікуванні вильоту перебувають понад 10 тисяч людей.