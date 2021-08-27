У Казахстані зросла кількість жертв вибухів на складі військової частини. Міністр оборони заявив, що готовий піти у відставку
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Унаслідок вибухів, які спричинила пожежа на території військової частини у Жамбильській області на півдні Казахстану, загинуло 9 осіб.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з надзвичайних ситуацій країни.
«За останніми даними, загинуло 9 осіб, зокрема співробітники МНС Казахстану, військової частини, воєнізованої охорони та військової прокуратури. Особи загиблих зʼясовують», — йдеться у повідомленні.
До того ж, госпіталізували 49 постраждалих під час пожежі та вибухів. Наразі ще дві людини вважаються зниклими безвісти.
Глава Міноборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв заявив, що готовий піти у відставку через інцидент, повідомляє «Радио Азаттык».
- На початку червня в Сербії на околиці міста Чачак вибухнув склад боєприпасів збройової фабрики «Слобода Чачак», яка виробляє артилерійські і танкові снаряди. Тоді обійшлося без жертв. Вже 19 червня відбулися нові вибухи — постраждали три людини.