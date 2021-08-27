У Казахстані зросла кількість жертв вибухів на складі військової частини. Міністр оборони заявив, що готовий піти у відставку

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Унаслідок вибухів, які спричинила пожежа на території військової частини у Жамбильській області на півдні Казахстану, загинуло 9 осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з надзвичайних ситуацій країни.

«За останніми даними, загинуло 9 осіб, зокрема співробітники МНС Казахстану, військової частини, воєнізованої охорони та військової прокуратури. Особи загиблих зʼясовують», — йдеться у повідомленні.

До того ж, госпіталізували 49 постраждалих під час пожежі та вибухів. Наразі ще дві людини вважаються зниклими безвісти.

Глава Міноборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв заявив, що готовий піти у відставку через інцидент, повідомляє «Радио Азаттык».