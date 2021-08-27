Літаки Зеленського та президента Румунії не змогли сісти в Кишеневі через туман. У Молдові відклали святкову програму
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Офіс президента
Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував до Кишинева, не зміг сісти в столиці Молдови через сильний туман.
Про це повідомили у пресслужбі адміністрації президента Молдови.
Як зазначається, також не зміг приземлитися літак президента Румунії Клауса Йоханніса.
У зв’язку з цим програму святкових заходів до 30-річчя незалежності Молдови відклали на одну годину.
За даними видання «Думська», президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси. Згодом він дозаправився і вилетів до Молдови, де аеропорт «Кишинів» вже приймає літаки.
Як повідомили в Офісі президента України, о 12:25 Зеленський приземлився в Кишиневі, де в нього заплановані двосторонні переговори з президентом Молдови та зустріч із очільниками іноземних делегацій.
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