Редакції російських незалежних ЗМІ написали колективне звернення до Путіна: просять припинити тиск

Новини

Sasha Mordovets / Getty Images

Редакції російських видань Meduza, Forbes, The Village, «Новая газета», Republic, Wonderzine, телеканал «Дождь» і багато інших звернулися до президента РФ Володимира Путіна з колективним листом, в якому просять припинити тиск на журналістів і ЗМІ.

Зокрема, вони вимагають «припинити державну кампанію проти незалежної преси» і скасувати закони про «іноземних агентів» і «небажаних» організацій, під дію яких потрапили вищевказані підписанти звернення.

Редакції вимагають виключити ЗМІ і їх організації, в тому числі журналістів, з реєстрів «іноагентів», а також припинити незаконні адміністративні та кримінальні справи проти працівників ЗМІ.

«Ми вимагаємо дотримуватися Конституції, Закону про ЗМІ і статті 144 КК РФ про «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», — сказано у зверненні.