В Україні встановили новий рекорд щеплень за добу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В Україні за добу 26 серпня вакцинували від коронавірусу 173 435 людей — це рекордний добовий показник. Одну дозу отримали 55 908 людей, другу — 117 527.
Про це вранці в пʼятницю, 27 серпня, повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Загалом від початку вакцинальної кампанії прищепили 5 208 200 людей, з них 3 427 847 отримали обидві дози.
Що стосується кількості хворих на коронавірус, то за добу 26 серпня виявили 2 032 нові випадки. Найбільше — у місті Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях. Також за минулу добу шпиталізували 838 людей, померли 66 хворих, а одужали 1 253.
Загалом з початку пандемії і станом на 27 серпня в Україні виявили 2 280 203 випадки коронавірусу. Померли від нього 53 632 людини, одужали — 2 204 682.
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