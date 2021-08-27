Генерал США Маккензі розповів деталі атаки терористів біля аеропорт Кабулу

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Голова Центрального командування США генерал Френк Маккензі виступив із брифінгом, на якому розповів деталі атаки терористів біля воріт міжнародного аеропорту Кабулу, у якому триває евакуація людей з Афганістану.

Про це повідомляють CNN і BBC.

За словами генерала, групу людей і військових біля воріт аеропорту атакували двоє терористів-смертників, після чого інші бойовики відкрили вогонь. США перевіряють, хто саме стоїть за атакою і мають намір «покарати винних». Відповідальність на себе вже взяла «Ісламська держава», яке воює і проти «Талібану».

Говорячи про жертви, Маккензі з посиланням на дані афганських чиновників завив про понад 60 убитих і мінімум 140 поранених.

Маккензі зазначив, що американські сили ведуть тісний контакт з талібами у питанні подальшого контролю периметра аеропорту, оскільки очікують нових нападів. Імовірність атак вкрай велика і майже неминуча. При цьому він додав, що таліби вже запобігли кільком атакам. «Талібан» буде контролювати безпеку за межами воріт.

Розвідка очікує нападів терористів-смертників на автомобілях або ракетних атак. Також є факти того, що бойовики стріляють по злітаючим літакам, але загрози поки немає — американські військові вважають, що у них немає переносних зенітно-ракетних комплексів.

Пентагон поки не вважає, що для забезпечення безпеки аеропорту додаткові війська не потріб — вистачає і тієї тисячі бійців, яка вже тримають контроль. Їм допомагають дрони та інші повітряні системи для відстеження ситуації навколо.

Генерал заявив, що в Афганістані зараз залишаються близько 1 тисячі американців, яким необхідна евакуація. У самому аеропорту рейси очікують 5 тисяч осіб. На сьогоднішній день з країни вивезено 104 тисячі мирних жителів, в тому числі 66 тисяч силами американців і 37 тисяч союзниками по НАТО.

США продовжать евакуація, незважаючи на загрози.