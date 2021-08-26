Теракти біля аеропорту Кабулу: США підтвердили загибель 12 американських військових

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STR / Contributor

У результаті двох вибухів біля воріт і стін міжнародного аеропорту Кабулу загинули понад 40 цивільних (в основному афганці) і понад 130 осіб отримали поранення. Цю цифру називають афганські ЗМІ, але зазначають, що кількість жертв буде зростати.

Раніше повідомлялося про 13 убитих і 70 поранених. Представник «Талібану» Забіхула Муджахід говорив, що кількість загиблих варіюється від 13 до 20 осіб. ВВС з посиланням на британського високопосадовця повідомляє про як мінімум 60 загиблих і 140 поранених.

Влада США офіційно підтвердила загибель 11 американських морських піхотинців і одного медика Військово-морського флоту — вони забезпечували охорону периметра аеропорту, передає Associated Press. Ще 15 бійців поранені.

Місцеві журналісти передають, що в Кабулі сталося щонайменше ще два нових вибухи, але деталей поки немає.