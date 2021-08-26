У Бразилії під час рейду поліцейські знайшли рідкісний скелет птерозавра. Чому це важливо?

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Найчастіше скамʼянілості тапеяридів зустрічаються у Бразилії, але більшість з них є лише частковими рештками. Утім, знайдена скамʼянілість містить частини майже всього тіла птерозавра, зокрема шматочки мʼяких тканин.

Цей вид відомий як Tupandactylus navigans, пише CNN.

Рештки знайшли в шести квадратах вапнякових плит, які були конфісковані під час поліцейського рейду 2013 року в порту «Сантос» у Сан-Паулу.

«Скамʼянілості у Бразилії охороняються законом, оскільки вони є частиною геологічної спадщини країни. Тому для збору решток потрібен дозвіл, а торгівля і приватні колекції скамʼянілостей у Бразилії є незаконними», — розповів автор дослідження і палеонтолог з Університету Сан-Паулу Віктор Беккарі.

Після того як плити перевезли в Університет Сан-Паулу, їх склали всі разом, як пазл, для більш детального вивчення. Дослідники провели компʼютерну томографію, щоб знайти кістки всередині каменю.

Беккарі та його колеги почали вивчати скамʼянілість у 2016 році. Це відкриття ознаменувало собою перший випадок, коли вчені вивчили майже повний скелет, а не тільки череп тапеярида.

«Зразок дуже добре зберігся, з понад 90% скелета і відбитками мʼяких тканин гребеня голови й ороговілого дзьоба», — додав Беккарі.

Скелет був витягнутий з багатої копалинами Crato Formation на північному сході Бразилії, а його вік становить приблизно 115 мільйонів років. Оскільки у птерозавра була довга шия, більшу частину часу він проводив на землі, добуваючи їжу, і не літав на великі відстані.

«Розмах його крил становив понад 2,5 метра, а зріст — метр (40% припадало на гребінь голови). З огляду на такий високий гребінь і довгу шию ця істота навряд чи могла літати на великі відстані», — зазначив Беккарі.

Однак у цих птерозаврів були пристосування, необхідні для польоту, зокрема спинна кістка, яка допомагала підтримувати грудну клітку проти сил, що створюються рухом крил.

Цей зразок дозволяє краще зрозуміти повну анатомію цієї тварини і дає уявлення про середовище, в якому вона жила.