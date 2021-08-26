НАЗК викрило ексначальника управління Держаудитслужби в Луганській області на приховуванні понад 37,5 мільйона гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національне агентство з питань запобігання корупції викрило колишнього начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області Леоніда Березинського на приховуванні понад 37,5 мільйона гривень доходів.

Про це повідомили в НАЗК.

Так, ексчиновник декілька років у деклараціях вказував, що володіє понад 7,5 мільйона гривень. Накопичення дружини в жодній із декларацій вказані не були.

Під час повної перевірки декларації за 2020 рік Нацагентство виявило, що дружина посадовця позичила третій особі $1,6 мільйона (близько 45 мільйонів гривень на той час).

За словами Березинського, він не знав про ці кошти, тому і не вказував їх у декларації.

Водночас під час перевірки була виявлена засвідчена нотаріусом заява з підписом експосадовця, якою він погодив надання дружиною грошей у позику. Також у документі вказано, що ця позика була попередньо обговорена і відповідає їхньому спільному інтересу.

Згодом Березинський пояснив, що дружина кілька років поспіль отримувала гроші від свого батька та накопичила цю суму. Проте, згідно з відомостями Державного реєстру платників податків, офіційний прибуток батька з 1998 до 2019 року становив лише близько 4 тисяч гривень.

За даними НАЗК, експосадовець законно отримав майже 7,7 мільйона гривень, ще понад 37,5 мільйона гривень мають ознаку незаконного збагачення.