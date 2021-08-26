МОЗ заявив про готовність до нової хвилі COVID-19. В Україні вже виявили 520 випадків штаму «Дельта»

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«Бабель»

В Україні зростає кількість випадків інфікування штамом коронавірусу «Дельта», однак у МОЗ запевняють, що система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає МОЗ.

Ще 5 серпня в Україні зафіксували 147 випадків штаму «Дельта», а вже 20 серпня ця цифра збільшилась до 520.

«Зараз система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, спричиненої штамом «Дельта». Але пам’ятайте, що звичайні профілактичні заходи (носіння масок, миття рук, використання антисептиків, дотримання фізичної дистанції) зможуть захистити вас і ваших рідних від інфікування COVID-19, а вакцинація убезпечить від важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті від COVID-19», — сказав головний санітарний лікар.

Зараз в Україні визначили й підготували 256 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу хворим на коронавірус. Також по всій країні сформований запас тестів на понад два мільйони досліджень і 2,3 мільйони експрес-тестів на визначення антигену.

Ідеться про майже 39 тисяч ліжко-місць, із них 96 % забезпечені киснем. Крім того, в областях закупили й отримали 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп’ютерний томограф і 148 рентген-апаратів.

З жовтня поточного року в усіх лабораторіях на місцевих рівнях можна буде діагностувати штам «Дельта» методом ПЛР.

Напередодні в Міністерстві охорони здоровʼя закликали батьків зробити дітям необхідні планові щеплення до початку нового навчального року.