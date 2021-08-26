Опозиціонера Навального у вʼязниці змушують годинами дивитися російське ТБ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що його змушують дивитися в тюрмі російське державне телебачення вісім годин на день. Він розцінює це як засіб психологічного насильства.
Про це політик повідомив виданню The New York Times.
«Найбільш божевільне — це примус до перегляду російського державного телебачення і обраних пропагандистських фільмів понад вісім годин на день у рамках програми, яку влада називає «просвітницькою». Вона замінила каторжні роботи для політвʼязнів», — розповів Навальний.
За його словами читати, писати або робити що-небудь під час перегляду фільмів і передач заборонено. Якщо ув’язнений засинає, охоронці його будять.
«Ми дивимося фільми про Другу світову війну або про те, як одного разу, 40 років тому, наші спортсмени перемогли американців чи канадців», — зазначив опозиціонер і додав, що «все організовано так, що він перебуває під максимальним наглядом 24 години на добу».
- Навальний перебуває в колонії суворого режиму в Покрові, за 100 кілометрів від Москви. Його заарештували в січні 2021 року після повернення в Росію з лікування у німецькій клініці Шаріте. Там він лікувався після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок».
- 2 лютого 2021 року Навального суд відправив до колонії на 2 роки і 8 місяців у справі «Ів-Роше». Західні спецслужби та журналісти-розслідувачі вважають, що це зробили співробітники ФСБ, але Кремль все заперечує і стверджує, що тюремний вирок Навального не має політичного характеру.
- 11 серпня Навальному висунули нове звинувачення — у створенні «Фонду боротьби з корупцією», який із серпня 2021 року перебуває у переліку терористів.