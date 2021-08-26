Евакуація з Афганістану: Дівчинку, яка народилась у військовому літаку США, назвали Річ — на його честь

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Twitter / Air Mobility Command

Дівчинку, яка народилася 21 серпня в літаку повітряних сил США під час евакуації з Афганістану, назвали Reach (Річ) — саме такий позивний у військового літака C-17.

Про це повідомляє CNN.

«Ми спілкувалися з мамою і татом дитини. Вони назвали маленьку дівчинку Річ. І вони зробили це тому, що позивний літака C-17, який доставив їх з Катару в Рамштайн, був Річ. Як пілот ВПС я мрію, щоб дитина на імʼя Річ виросла, отримала громадянство США, а також щоб вона (пізніше) літала на винищувачах ВПС США», — сказав генерал Тод Вільтс, командир Європейського командування Штатів.

Річ народилася 21 серпня під час рейсу з Кабулу. У мами (громадянки Афганістану) перейми почалися під час польоту. Через низький тиск пілотам довелося знижувати висоту, що допомогло стабілізувати стан матері та врятувати її життя. Літак приземлився на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині. Жінку і новонароджену дівчинку доставили в медичний заклад — їхній стан задовільний.

Медсестра, яка опікувалася Річ, розповіла, що вони очікували на гірший стан новонародженої, однак все добре — дитина зараз на грудному вигодовуванні.