Туреччина почала виведення військ з Афганістану. Контингент знаходиться в країні з 2002 року

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Туреччина почала виведення з Афганістану свого військового контингенту, який перебуває в країні з 2002 року в рамках мандату ООН і НАТО.

Як повідомляє турецька газета Sabah, рішення прийнято на тлі захоплення країни рухом «Талібан» і нової оцінки ситуації.

У Міноборони Туреччини заявили, що війська успішно завершили свою місію в країні і повертаються додому з гордістю.

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Після оголошення США і НАТО про виведення військових з Афганістану, Туреччина заявляла про готовність залишити в аеропорту Кабулу військових для безпеки авіасполучення. Частина контингенту буде знаходитися в аеропорту до закінчення виведення військ.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган говорив про готовність провести зустріч із лідерами «Талібану».