Туреччина почала виведення військ з Афганістану. Контингент знаходиться в країні з 2002 року
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Туреччина почала виведення з Афганістану свого військового контингенту, який перебуває в країні з 2002 року в рамках мандату ООН і НАТО.
Як повідомляє турецька газета Sabah, рішення прийнято на тлі захоплення країни рухом «Талібан» і нової оцінки ситуації.
У Міноборони Туреччини заявили, що війська успішно завершили свою місію в країні і повертаються додому з гордістю.
Після оголошення США і НАТО про виведення військових з Афганістану, Туреччина заявляла про готовність залишити в аеропорту Кабулу військових для безпеки авіасполучення. Частина контингенту буде знаходитися в аеропорту до закінчення виведення військ.
Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган говорив про готовність провести зустріч із лідерами «Талібану».
- Влада США не встигає забрати з Афганістану всіх, хто потребує евакуації до 31 серпня — дедлайну, який визначили для американців таліби. Біля аеропорту Кабулу продовжують товпитися люди.
- У Пентагоні заявили, що за останні 24 години з Кабулу вилетіло 90 рейсів. За добу евакуйовано 19 тисяч людей. Всього авіація США вивезла 88 тисяч осіб. Наразі в аеропорту в очікуванні вильоту знаходиться понад 10 тисяч людей.
- На території Афганістану ще залишаються приблизно 90 громадян України, над евакуацією яких працюють дипломати.