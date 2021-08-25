У Дніпропетровській області російську мову позбавили статусу регіональної

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Артем Марков / Дар'я Светлова / «Бабель»

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення обласної ради Дніпропетровської області від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.

Про це йдеться в рішенні суду.

«Визнати протиправним і недійсним з 28.02.2018 року рішення Дніпропетровської обласної ради «Про підтримку мовної політики в Україні» № 333-14/VI від 17.08.2012 року», — сказано в постанові.

Суд задовольнив позов заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури і вказав дату визнання протиправним статусу з 28 лютого 2018 року, оскільки тоді Конституційний суд України визнав мовний закон неконституційним. Рішення суду вступить в силу після закінчення терміну подачі апеляції (через 30 днів).