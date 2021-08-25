В Днепропетровской области русский язык лишили статуса регионального

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение областного совета Днепропетровской области от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Об этом говорится в решении суда.
«Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета «О поддержке языковой политики в Украине» № 333-14/VI от 17.08.2012 года», — сказано в постановлении.
Суд удовлетворил иск заместителя руководителя Днепропетровской областной прокуратуры и указал дату признания противоправным статуса с 28 февраля 2018 года, поскольку тогда Конституционный суд Украины признал языковой закон неконституционным. Решение суда вступит в силу после окончания срока подачи апелляции (через 30 дней).
- В июле суд лишил русский язык статуса регионального в Николаеве. Ранее Николаевский городской совет отказался отменить региональный статус. После этого прокуратура обратилась в суд.
- В январе местные органы власти в Закарпатской и Луганской областях отменили предоставление статуса регионального иностранным языкам.