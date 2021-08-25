Івано-Франківськ буде преміювати освітян, якщо ті до 31 серпня вакцинуються від коронавірусу
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- Ангеліна Шеремет
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Руслан Марцінків / Facebook
В Івано-Франківську вирішили преміювати освітян, які до 31 серпня щепляться принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу.
Про це мер міста Руслан Марцінків повідомив у Facebook у середу, 25 серпня.
Премія становитиме тисячу гривень. Марцінків зазначив, що для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення. Станом на 25 серпня вже провакцинували 47% педагогів міста.
Водночас Івано-Франківськ готує рішення про вакцинацію працівників у структурах виконавчого комітету. Зараз чекають на список з усіх комунальних підприємств, щоб знати відсоток вакцинованих.
Список місць, де в Івано-Франківську можна зробити щеплення від коронавірусу, тут.
- В Україні запустили національний конкурс, в якому школи можуть виграти комп’ютерну техніку. Умовою для участі є вакцинація понад 80% співробітників закладу. Конкурс триватиме з 20 серпня до 3 жовтня. Заповнити анкету для участі в розіграші можна до 29 вересня включно.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що умовою роботи шкіл під час посиленого карантину стане вакцинація учителів. За його словами, працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані щонайменше 80% учителів. Якщо не провакциновані — дистанційне навчання.