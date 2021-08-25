МОЗ закликає батьків провести дітям планові щеплення ще до початку навчального року
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
У Міністерстві охорони здоровʼя закликали батьків зробити дітям необхідні планові щеплення до початку нового навчального року.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень діти повинні отримати захист від 10 інфекційних захворювань: кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.
Держава закуповує всі вакцини, тож батькам потрібно тільки звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб зробити щеплення дитині.
У міністерстві зазначили, що попри те що регіони забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні. За даними Центру громадського здоров’я, на кінець червня цього року тільки 38% дітей у віці 6 років були вакциновані від поліомієліту і 31,6% — від дифтерії та правця.
«Пандемія негативно позначається на темпах рутинної вакцинації, і така ситуація склалася в багатьох країнах світу. Але минулий рік показав, що навіть на піку захворюваності на COVID-19 ми можемо мати високий рівень охоплення щепленнями від вакцинокерованих хвороб», — сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що умовою роботи шкіл під час посиленого карантину стане вакцинація учителів. За його словами, працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані щонайменше 80% учителів.
- У червні Кабмін продовжив карантин до 31 серпня, але з послабленням обмежень. Уся територія України перебуває в оновленій «зеленій» зоні — масові заходи можна проводити із заповненням залів на 100%.
- Але у МОЗ уже прогнозують повернення жорсткого карантину та переведення країни в «червону» зону. Там вважають, що це лише питання часу через поширення штаму «Дельта».