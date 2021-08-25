WSJ: У звіті для Білого дому американська розвідка не змогла назвати джерело появи COVID-19
- Автор:
- Олег Панфілович
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Japanexperterna.se / Flickr
Розвідувальні органи США надали президентові Джо Байдену звіт про можливе походження коронавірусу.
Про це з посиланням на власні джерела пише The Wall Street Journal.
Видання стверджує, що нова доповідь національної розвідки не містить конкретних висновків з цього питання, зокрема через брак докладної інформації від китайської сторони. Укладачі звіту не пояснюють, чи перейшов вірус до людини природним шляхом або внаслідок витоку з лабораторії.
Автори звіту, переданого Білому дому, особливо наголошують на необхідності змусити офіційний Пекін поділитися лабораторними записами, зразками геному та іншою інформацією. Одне з джерел видання зазначило, що світова спільнота не зможе розібратися у причинах виникнення пандемії, якщо Китай не надасть доступу до певних наборів даних.
- Китай відмовився брати участь у запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування походження COVID-19. Пекін вважає, що формулювання плану розслідування ВООЗ «ігнорують здоровий глузд і кидають виклик науці».
- Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.