WSJ: У звіті для Білого дому американська розвідка не змогла назвати джерело появи COVID-19

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Japanexperterna.se / Flickr

Розвідувальні органи США надали президентові Джо Байдену звіт про можливе походження коронавірусу.

Про це з посиланням на власні джерела пише The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що нова доповідь національної розвідки не містить конкретних висновків з цього питання, зокрема через брак докладної інформації від китайської сторони. Укладачі звіту не пояснюють, чи перейшов вірус до людини природним шляхом або внаслідок витоку з лабораторії.

Автори звіту, переданого Білому дому, особливо наголошують на необхідності змусити офіційний Пекін поділитися лабораторними записами, зразками геному та іншою інформацією. Одне з джерел видання зазначило, що світова спільнота не зможе розібратися у причинах виникнення пандемії, якщо Китай не надасть доступу до певних наборів даних.