Президент Франції Макрон може відвідати Україну до кінця року
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Grigory Duko \ TASS \ Getty Images
Президент Франції Емманюель Макрон може відвідати Україну найближчим часом — до кінця 2021 року.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на брифінгу в рамках візиту до Києва 24 серпня.
«Поділяю сподівання, що президент Французької Республіки зможе завітати до України ще до кінця цього року», — сказав він.
Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що з нетерпінням чекає на новий етап співробітництва.
«Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин», — додав глава МЗС України.
- Остання зустріч Макрона з українським президентом Володимиром Зеленським відбулася 16 квітня в Парижі, в Єлисейському палаці.
- На думку Зеленського, саме Макрон може зробити штучне дихання «нормандському формату».
- 22 серпня федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту до Києва заявила, що хоче провести зустріч у «нормандському форматі» на рівні президентів.