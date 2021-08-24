В Україні за добу виявили 692 нові випадки коронавірусу — понад 400 осіб госпіталізували
- Автор:
- Катерина Кадакова
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В Україні за минулу добу, 23 серпня, зафіксували 692 нові підтверджені випадки коронавірусу.
Про це вранці 24 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу зареєстрували у Києві (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.
Загалом за минулу добу госпіталізували 410 осіб, померли 27 пацієнтів, одужали — 345.
Від початку пандемії в Україні захворіли 2 275 863 особи, одужали — 2 201 778 пацієнтів, летальних випадків — 53 501.
- Восени Україна очікує на значне поширення варіанту «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей варіант вірусу.
- «Дельта» має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, варіант «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 разу частіше — до реанімації.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.