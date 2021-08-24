В Україні за добу виявили 692 нові випадки коронавірусу — понад 400 осіб госпіталізували

Новини

В Україні за минулу добу, 23 серпня, зафіксували 692 нові підтверджені випадки коронавірусу.

Про це вранці 24 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу зареєстрували у Києві (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

Загалом за минулу добу госпіталізували 410 осіб, померли 27 пацієнтів, одужали — 345.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 275 863 особи, одужали — 2 201 778 пацієнтів, летальних випадків — 53 501.