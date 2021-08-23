Очільник МОЗ Ляшко: До кінця вересня Україна отримає ще 6,5 мільйона доз вакцин

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Кабінет міністрів України / УНІАН

До кінця вересня Україна отримає ще приблизно 6,5 мільйона доз вакцин проти коронавірусу. Про це в понеділок, 23 серпня, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Вакцини продовжують надходити. У серпні будуть ще поставки і у вересні. Мінімум 6,5 мільйона доз вакцини прийде», — цитує слова очільника МОЗ Укрінформ.

Він зауважив, що нині у пунктах щеплення у медзакладах, у пунктах масової вакцинації, у мобільних бригад є у наявності близько 9,5 млн доз вакцини.

Водночас Ляшко попередив, що взимку очікується сплеск захворювань на COVID-19. Глава МОЗ наголосив, що в Україні та країнах ЄС динаміка зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 відрізняється. Як приклад він навів Нідерланди, де «буквально за три-чотири дні» кількість випадків інфікування з 200—300 зросла до 10 тисяч, протрималася три тижні і пішла на спад.

«В Україні ми бачимо поступове зростання, і воно відображає ту динаміку, яка була у нас у 2020 році. Тому, якщо дивитися цю динаміку, незважаючи на те, що це й інші штами, ми можемо говорити про більше зростання кількості випадків саме у зимовий період. А оскільки для грипу, грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання (у період) середина жовтня-листопад та початок грудня, то наступна хвиля — це лютий та березень», — пояснив міністр.

Ляшко наголосив на тому, що систему охорони здоровʼя готують до того, щоб вона змогла швидко реагувати на можливий сплеск захворювання на коронавірусну інфекцію. Для цього лікарні першої хвилі централізовано забезпечено киснем, оскільки при лікуванні хворих найбільш затребуваною є саме киснева терапія.