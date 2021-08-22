Підступи до аеропорту Кабулу заполонили тисячі афганців. Загинули ще 7 осіб

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Підступи до міжнародного аеропорту Кабулу заполонили десятки тисяч афганців, які намагаються покинути Афганістан через захоплення країни бойовиками руху «Талібан». Навколо аеропорту хаос — люди лізуть на стіни і створюють тисняви.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» і ВВС.

Бойовики «Талібану» у спробах зупинити натовп стріляють в повітря. Британські військові, задіяні в охороні периметра з військовими США, заявили, що біля воріт аеропорту сьогодні, 22 серпня, загинули щонайменше 7 людей. Точні причини їх смерті невідомі.

У той же час представник НАТО заявив, що за останній тиждень в аеропорту Кабулу і навколо нього загинули щонайменше 20 осіб. В основному вони стали жертвами тисняви і стрілянини.

Зараз охорону аеропорту забезпечують сили США і Британії. Саме вони стримують людей, поки військові і цивільні літаки евакуюють тих, хто вже там перебуває у отримують.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що за попередню добу з Кабулу рейсами літаків США вилетіли 3 900 осіб. З початку евакуації американські літаки вивезли з країни 17 000 осіб.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що з 13 серпня рейсами з Афганістану евакуювали майже 4 000 осіб.

Велика Британія, Сполучені Штати та інші країни намагаються розширити зусилля з евакуації людей. Сьогодні премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що збере лідерів G7 для термінових переговорів. Вони заплановані на 31 серпня.