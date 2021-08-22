Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

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Німеччина передала Україні трохи більше 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, якому була передана партія послом ФРН.

Ляшко уточнив, що уряд Німеччини передав 1 512 000 доз.

«Наразі вакцина перебуває на національному складі компанії «Фармасофт», яка забезпечує зберігання та логістику відповідно до вимог «холодового ланцюга». За кілька днів вакцину розвезуть до регіонів країни», — написав міністр.