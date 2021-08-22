«Гуманітарна ситуація абсолютно безпрецедентна». У столиці Афганістану тимчасово закривають аеропорт

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Аеропорт Кабулу закриють на 48 годин, щоб евакуювати з нього тих людей, які уже там перебувають.

Про це повідомляє місцеве видання Кhaama.

У Держдепі заявили, що гуманітарна ситуація навколо аеропорту Кабулу досягла свого піку і абсолютно безпрецедентна, оскільки за останні сім днів 12 осіб були застрелені або загинули в натовпі.

США та інші країни рекомендували своїм громадянам не приходити зараз в аеропорт, оскільки тисячі людей заполонили вхід перед головними воротами, що ускладнює процес евакуації.

«Вʼїзд в аеропорт буде здійснюватися за допомогою конкретних водіїв таксі, які доставлятимуть пасажирів до виходів», — йдеться у повідомленні.

Американські військові зараз контролюють повітряний рух на аеродромі для забезпечення евакуації громадян США та країн-союзників.

22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 особи, серед яких був 31 українець. Перед цим, 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців.

Наразі понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану.