«Крок відчаю та провокація». У МЗС України висловили протест через запровадження Росією санкцій проти понад 70 українців
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Брессонова Ані / УНІАН
Міністерство закордонних справ України висловило протест проти розширення переліку українських громадян, стосовно яких Росія запровадила економічні санкції.
Про це йдеться в заяві МЗС.
«Цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники українського дипломатичного корпусу. Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту «Кримської платформи», — наголосили в зовнішньополітичному відомстві.
Також у МЗС зазначили, що протиправне запровадження Росією санкцій є продовженням агресії проти України «в усіх її формах і проявах».
«Жоден тиск із боку РФ не зупинить послідовну політику України з протидії російській агресії. Продовжимо докладати послідовних зусиль задля припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», — додали у відомстві.
Окрім цього, в МЗС України запевнили, що запровадження санкцій не залишиться без відповіді — згідно з нормами та принципами міжнародного права.
- У листопаді 2018 року Росія ввела санкції проти 322 громадян України та 68 компаній.
- 4 вересня 2020 року Росія запровадила санкції проти п’ятого президента Петра Порошенка, Святослава Вакарчука та ще 39 політиків.
- У грудні минулого року уряд РФ розширив санкційний список проти України, додавши в нього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, ексочільницю делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько та низку нардепів від «Слуги народу».
- 20 серпня до оновленого переліку осіб потрапили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, секретар РНБО Олексій Данілов, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, радник міністра енергетики України Олена Зеркаль та інші.