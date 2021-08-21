В Україні від коронавірусу вакцинували вже понад 3 мільйони осіб. Одну дозу отримали більш ніж 5 мільйонів українців

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Tim Reckmann / Flickr

В Україні вже понад 5 мільйонів громадян отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя вранці 21 серпня.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплені 5 032 722 українці, з них отримали одну дозу — 5 032 720 людей (дві особи отримали вакцину за кордоном), дві дози — 3 066 426 людей.

Минулої доби, 20 серпня, проти коронавірусу щепили 147 118 українців.