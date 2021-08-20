НАБУ затримало члена Комісії з азартних ігор під час отримання $90 тисяч хабаря
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / НАБУ
Національне антикорупційне бюро затримало члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на отриманні $90 тисяч хабаря.
Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
Повідомляється, що для викриття злочинної схеми НАБУ за погодженням із САП залучило до операції детективів «під прикриттям». У результаті операції високопосадовця (який на час вчинення злочину виконував обов’язки голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) затримали на гарячому — при отриманні хабаря. Посадовець вимагав кошти за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу.
САП не повідомляє імені затриманого. За даними сайту комісії, наразі до її складу входять шість осіб, а очолює комісію Іван Рудий.
- 14 липня 2020 року Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні. Закон легалізовує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах.
- У квітні 2021 року Комісія з азартних ігор опублікувала вартість ліцензій та пояснила різницю між деякими з них. Ліцензії на ведення грального бізнесу видаються строком на 5 років.