РНБО запровадила санкції проти блогера Шарія, головреда «Страна.ua» Гужви та нардепа Деркача

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YouTube / Анатолий Шарий

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти головного редактора видання «Страна.uа» Ігоря Гужви та відеоблогера Анатолія Шарія.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Окрім них, санкції запроваджені проти громадянки Алли Бондаренко й осіб, повʼязаних з Гужвою, — Аліни Солнцевої та Любові Лукашиної, а також компанії «Ласмак», що володіє виданням «Страна.uа». Іншими підсанкційними компаніями виявилися компанії «Маджері» та «Смарт Медіа Мережа».

Крім Шарія, під санкції також потрапили його дружина Ольга, одіозний нардеп Андрій Деркач і очільник бойовиків «ДНР» Денис Пушилін.

Справа Гужви

Прокуратура звинувачує головреда видання «Страна.ua» у вимаганні хабара. У червні 2017 року Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Гужви у вигляді утримання під вартою і призначив заставу — 544 тисячі гривень. Заставу внесли, і в лютому 2018 року Гужва виїхав з країни. У жовтні 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок.

Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко пізніше заявив, що правоохоронці домагатимуться оголошення Гужви в міжнародний розшук.