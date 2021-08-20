«Поїздка у Чернігів — це відмовка». В ОП обурені, що Кличко не приїде на засідання РНБО

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк обурений, що Віталій Кличко не встигне на засідання Ради національної безпеки та оборони, оскільки перебуває в Чернігівській області.

Про це Подоляк зазначив у коментарі «НВ».

«Пан Кличко, іронічно скажу, надзвичайно креативний і сміливий. Так чи інакше, в черговий раз бачити коментарі Кличка про «перевірку робіт» на Подільському мосту надзвичайно смішно. Що він там може перевіряти? Скільки грошей «вивели» сьогодні під прикриттям цього епохального проекту?», — запитує Подоляк.

Радник Андрія Єрмака наголосив, що вважає відмовкою слова мера, що той не встигне на засідання.

«Відмовка про поїздку до Чернігівської області заради дрібного піарного завдання — це тільки доказ того, наскільки міська влада в Києві далека від реальності», — зазначив Подоляк.

Він упевнений, що дві з половиною години «більше ніж достатньо», щоб повернутися до Києва з Чернігівської області.

Радник голови ОП також висловив переконання, що Кличко, як голова КМДА повинен бути сьогодні в Києві, «де будівельні рейдери розгромили черговий обʼєкт історичної спадщини», маючи на увазі садибу Барбана .

«Це було абсолютно незаконно, ще й киян побили, які намагалися зупинити руйнування цього пам’ятника. Невже Кличко і про це не знає? Напевно знає. Боїться посваритися з кимось у своєму оточенні, хто курує подібні мафіозні речі? Або просто не знає, як вирішувати такі проблеми?», — заявив Подоляк та додав, що меру Києва пора повертатися «перш за все в реальність».