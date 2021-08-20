Керівник Нацполіції Чернівецької області також пішов у відставку
- Автор:
- Костя Войтенко
- Дата:
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МВС України
Начальник Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв на своїй сторінці у Facebook 20 серпня повідомив про відставку.
Причину такого рішення він не назвав.
Дмитрієв став другим керівником обласного управління Нацполіції, який звільнився 20 серпня. Раніше про це, також у Facebook, заявив Андрій Рубель, який керував Нацполіцією на Харківщині. На офіційних сайтах обласних управлінь повідомлень про звільнення керівників на момент публікації матеріалу не було.
- Кадрові перестановки у МВС почалися після відставки Арсена Авакова, який керував міністерством майже сім років. Його на цій посаді змінив нардеп від «Слуги народу» Денис Монастирський.
- Спочатку 4 серпня, з посади заступника міністра внутрішніх справ звільнили Антона Геращенка.
- А вже 11 серпня подав рапорт про відставку начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко. Новим очільником поліції Києва призначили главу Головного управління Нацполіції у Полтавській області Івана Вигівського.