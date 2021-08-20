Знесення садиби Барбана: поліція відкрила кримінальне провадження проти забудовника і склала адмінпротоколи на активістів

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У Києві 20 серпня на вулиці Обсерваторній о 05:00 знесли частину історичної садиби Барбана, а напередодні поліція затримала активістів, які прийшли її захищати від знесення.

За фактом самоправства поліція відкрила кримінальне провадження проти забудовника та склала адмінпротоколи на активістів, повідомляє пресслужба.

«Правоохоронці проводять комплекс слідчих дій, аби встановити винних і притягнути їх до відповідальності», — йдеться в повідомленні.

За даними поліції, учасники акції «почали порушувати громадський порядок» і не реагували на попередження правоохоронців. Двох чоловіків доставили до Шевченківського управління поліції.

Щодо них дільничні офіцери поліції склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) про адміністративні правопорушення.

Річ у тім, що 19 серпня на знак протесту містяни перекрили автомобільний рух Обсерваторною вулицею, що призвело до сутичок із поліцією та водіями автівок, які вимагали відкрити дорогу.

За протиправні дії активістам загрожує штраф від 136 до 255 гривень або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, виправні роботи або адміністративний арешт до пʼятнадцяти діб.

Також поліція розслідує кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство). Правоохоронці подали до районного суду клопотання про накладення арешту на цілісний майновий комплекс із забороною вчиняти будь-які дії щодо садиби.

25 травня Міністерство культури видало припис про зупинення будь-яких будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6. Однак забудовник його ігнорує.

У 2015 році Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень пропонував внести садибу Олександра Барбана до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.