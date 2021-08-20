Чорногорія запроваджує обмеження на в’їзд і посилює карантин

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У Чорногорії посилили протиепідемічні заходи через стрімке поширення коронавірусу. Нововведення, попередньо, діятимуть із 21 серпня до 10 вересня.

Про це повідомляється на офіційній сторінці уряду країни у Facebook.

Зокрема, обмежено в’їзд до Чорногорії громадянами та іноземцям, які не мають:

підтвердження вакцинації проти COVID-19 хоча б однією дозою;

негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до перетину кордону;

доказів перенесеної хвороби COVID-19 (після позитивного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген минуло не менше ніж 14 днів і не більше ніж 180 днів);

негативного експрес-тесту на антиген, зроблено не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

У разі відсутності цих документів людина повинна пройти двотижневу самоізоляцію, яка може бути припинена на шостий день після в’їзду, якщо ПЛР-тест покаже відсутність інфекції.

Водночас ці обмеження не стосуються громадян Чорногорії та іноземців, які вʼїжджають із Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Косова чи Північної Македонії.

Окрім цього, масові заходи (урочистості, дні народження, весілля) у закладах громадського харчування дозволено проводити, якщо всі присутні мають вказані вище документи. Виконувати живу музику в закладах громадського харчування, як і раніше, заборонено.

Ці ж документи вимагатимуть у відвідувачів театрів, кінотеатрів, музеїв, галерей тощо.

Похорони мають відбуватися у присутності до 10 осіб, які мають бути в захисних масках.

Збиратися у відкритому громадському просторі (вулиці, площі, набережні) можна групами до 50 осіб — у масках і з дотриманням дистанції.

До того ж уряд Чорногорії рекомендував обмежити тривалість шкільного уроку 30 хвилинами.