У Новій Зеландії продовжили локдаун через спалах коронавірусу

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Gabriel Kuchta / Stringer

У Новій Зеландії продовжили дію жорсткого карантину, запровадженого через спалах коронавірусу, щонайменше до 24 серпня.

Про це заявила премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

«Ми вважаємо, що за сім днів зможемо краще оцінити ситуацію в країні. Поки ми не до кінця розуміємо масштаб спалаху «Дельти», — сказала вона під час засідання уряду.

За словами Ардерн, країна поки перебуватиме на четвертому (максимальному) рівні обмежень, який передбачає закриття офісів і всіх підприємств, скасування масових заходів, працювати можуть лише екстрені служби.