В Україні за добу зареєстрували 1 600 нових випадків коронавірусу. Лідирує Київ
- Автор:
- Катерина Кадакова
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skaman306 / Getty Images
В Україні за минулу добу, 19 серпня, у 1 600 людей виявили коронавірус. Серед них 112 дітей та 46 медпрацівників.
Про це вранці 20 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 за добу зареєстрували у Києві (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.
Загалом за минулу добу госпіталізували 597 осіб, померли 26 пацієнтів, одужали — 882 особи.
Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 271 826 особи, одужали — 2 200 000 пацієнтів, померли — 53 394.
- Восени Україна очікує на значне поширення варіанту «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей варіант вірусу.
- «Дельта» має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, варіант «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 разу частіше — до реанімації.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.