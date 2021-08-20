В Україні за добу зареєстрували 1 600 нових випадків коронавірусу. Лідирує Київ

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В Україні за минулу добу, 19 серпня, у 1 600 людей виявили коронавірус. Серед них 112 дітей та 46 медпрацівників.

Про це вранці 20 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 за добу зареєстрували у Києві (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Загалом за минулу добу госпіталізували 597 осіб, померли 26 пацієнтів, одужали — 882 особи.

Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 271 826 особи, одужали — 2 200 000 пацієнтів, померли — 53 394.