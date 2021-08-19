Секретна доповідь ООН: таліби «полюють» на жителів Афганістану, які співпрацювали зі США й НАТО

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Aslan Media / Flickr

Журналісти отримали доступ до документа Організації Обʼєднаних Націй, в якому говориться, що таліби почали «полювання» на людей, які співпрацювали з НАТО й США.

Про це повідомляє BBC.

Конфіденційний документ підготував Норвезький центр глобального аналізу, який надає ООН розвідувальну інформацію.

«Таліби заарештовують і погрожують вбивством членам родин зазначених осіб, якщо вони не здадуться «Талібану», — йдеться в документі.

Особливого ризику зазнають люди, які обіймають посади у збройних силах, поліції і слідчих підрозділах. «Талібан» наперед склав досьє на таких осіб до того, як захопити всі великі міста», — йдеться в повідомленні. Згідно зі звітом, таліби вербують нових інформаторів для співпраці зі своїм режимом.