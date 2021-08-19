Жертвами хаосу в аеропорту Кабулу стали 12 осіб. Західні країни евакуювали близько 8 тисяч людей
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- Костя Андрейковець
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Wakil Kohsar / AFP / Getty Images
Через паніку в міжнародному аеропорту Кабулу, яка почалася після оточення столиці Афганістану бойовиками руху «Талібан», загинули щонайменше 12 осіб.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників НАТО і «Талібану».
Ці 12 жертв — люди, які загинули 15 і 16 серпня в тисняві, через стрілянину і падіння з літака. Взяття Кабулу талібами призвело до напливу в аеропорт людей, які намагалися виїхати з країни. Багато людей зайняли злітно-посадкові смуги і заважали авіації. Деякі люди чіплялися за злітаючі літаки. Двох афганців застрелили американські бійці, які охороняють військову частину аеропорту. Вони запевнили, що ті першими відкрили вогонь.
Станом на 17 серпня ситуація в аеропорту контрольована — евакуаційні рейси і військові літаки продовжують вивозити людей майже щогодини. Західні країни вже евакуювали близько 8 тисяч осіб.
Таліби проте почали відганяти афганців від аеропорту. Вони вимагаю у людей підтвердження необхідності вильоту з країни. Напередодні бойовики «Талібану» стріляли у повітря, щоб розігнати натовп біля аеропорту.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку забезпечують сили США. Цивільні рейси планують пускати з суботи (21 серпня).
- 19 серпня «Талібан» офіційно оголосив про створення «Ісламського Емірату Афганістан».
- Президент-втікач Афганістану Ашраф Гані опублікував відеозвернення, в якому заявив, що на нього готували замах. Він пообіцяв найближчим часом повернутися в Афганістан і спростував чутки про те, що вивіз з країни мільйони доларів.