На Донбасі від кулі снайпера загинув командир мотопіхотного відділення

Новини

Facebook / Операція об'єднаних сил

На Донбасі ворожий снайпер убив командира мотопіхотного відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Про це повідомили голови Львівської ОДА Максим Козицький та Львівської райдержадміністрації Христина Замула.

Загинув 41-річний львівʼянин Василь Островський. Він був убитий рано-вранці.

Штаб Операції обʼєднаних сил повідомив про смерть бійця внаслідок обстрілу. Уранці російські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Новоалександровки (Донецька область), з мінометів по позиціях військових біля Кримського (Донецька область) і зі станкових гранатометів біля Нью-Йорку (Донецька область).