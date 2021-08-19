Reuters: Італія ініціює позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані

Новини

Twitter / Christine Lagarde

Премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі має намір скликати позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані після захоплення влади талібами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на італійські щоденні газети La Repubblica та Il Messaggero.

За даними видань, Драгі, ймовірно, обговорить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як зазначається, саміт може відбутися до запланованої на 30—31 жовтня зустрічі країн G20 у Римі.

Зауважимо, наступного тижня має відбутися онлайн-зустріч лідерів G7, яка теж буде присвячена ситуації в Афганістані.