Reuters: Италия инициирует внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянские ежедневные газеты La Repubblica и Il Messaggero.

Премьер-министр Италии Марио Драги намерен созвать внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане после захвата власти талибами.

По данным изданий, Драги, вероятно, обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечается, саммит может состояться до запланированной на 30—31 октября встречи стран G20 в Риме.

Заметим, на следующей неделе должна состояться онлайн-встреча лидеров G7, которая тоже будет посвящена ситуации в Афганистане.