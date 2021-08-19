В Україні за добу вакцинували понад 120 тис. осіб та виявили 1 560 нових випадків COVID-19

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В Україні за добу медики вакцинували 120 004 людини, з них першу дозу отримали 62 714, а повністю імунізовані — 57 290.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 843 мобільні бригади, 2 745 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії препарат отримали 4 914 255 людей. Першою дозою щеплено 4 914 253 особи, а другою — 2 908 748 людей. Загалом проведено 7 823 001 щеплення.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.

Також за добу в Україні виявили 1 560 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 90 дітей та 35 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 368 — померли.

Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.

Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.